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(Титова) Евдокия Степановна

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

23.07.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1841 ст.

Отец: Титов Степан Филиппович

Мать: Титова Прасковья Семеновна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1641об запись №27 Фамилия записана через К - «Китов»
Крещение
25.07.1841 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1641об запись №27 Восприемники - той же деревни: — (старший брат) Степан Степанов Титов // фамилия записана через К - «Китов» — Фёкла Иудовна - жена Василия Тимофе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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