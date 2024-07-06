(Титова) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения23.07.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1841 ст.
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1641об запись №27 Фамилия записана через К - «Китов»
Крещение
25.07.1841 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1641об запись №27 Восприемники - той же деревни: — (старший брат) Степан Степанов Титов // фамилия записана через К - «Китов» — Фёкла Иудовна - жена Василия Тимофе... Показать все
Смерть
Неизвестно