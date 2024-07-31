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Чуприков Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

11.08.1815

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Чуприков Гаврила Еремеевич

Мать: Василиса Петровна

Рождение ребёнка
05.09.1800

Сын: Чуприков Захар Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.07.1809

Жена: Авдотья Петровна

Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Д. Максимова починка вдовец Василий Гаврилов 40 лет на вдове города Мамадыша крестьянской жене Авдотье Петровой 35 лет, венчаны священником Петром. Поручители той же деревни Елизар Иванов и Евдоким Ив... Показать все
Смерть
11.08.1815

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