Чуприков Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти11.08.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Чуприков Гаврила Еремеевич
Мать: Василиса Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1800
Сын: Чуприков Захар Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.07.1809
Жена: Авдотья Петровна
Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Д. Максимова починка вдовец Василий Гаврилов 40 лет на вдове города Мамадыша крестьянской жене Авдотье Петровой 35 лет, венчаны священником Петром. Поручители той же деревни Елизар Иванов и Евдоким Ив... Показать все
Смерть
11.08.1815