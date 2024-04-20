Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Галицкий Николай Адамович
Рождение ребёнка
04.12.1876
Дочь: (Галицкая) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Галицкий Николай Адамович
Рождение ребёнка
05.03.1887
Сын: Галицкий Василий Николаевич
Отец ребёнка: Галицкий Николай Адамович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Галицкая) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Галицкий Николай Адамович
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Галицкий Николай Адамович
Смерть
Неизвестно