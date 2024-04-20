Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галицкий Николай Адамович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Галицкий Яков Николаевич

Отец ребёнка: Галицкий Николай Адамович

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
04.12.1876

Дочь: (Галицкая) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Галицкий Николай Адамович

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
05.03.1887

Сын: Галицкий Василий Николаевич

Отец ребёнка: Галицкий Николай Адамович

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Галицкая) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Галицкий Николай Адамович

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Галицкий Иван Николаевич

Отец ребёнка: Галицкий Николай Адамович

Годыха, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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