Thurston (Dame) Lydia Amanda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Thurston (Dame) Lydia Amanda

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Место рождения

Exeter, New Hampshire

Дата рождения

?.08.1835

Дата смерти

11.09.1912

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1812 г.р.

Муж

1828 г.р.

Дети

1859 г.р.
1859 г.р.
1861 г.р.
1869 г.р.
1870 г.р.
1872 г.р.

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Место
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Рождение
?.08.1835

Отец: Dame Sylvanus W.

Мать: Dame Mary C.

Exeter, New Hampshire
Рождение ребёнка
18.01.1859

Сын: Thurston George Albert

Отец ребёнка: Thurston John Osborne

Methuen, Essex, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Margaret

Отец ребёнка: Thurston John Osborne

Massachusetts, United States
Место жительства
1860
Рождение ребёнка
25.12.1861

Сын: Thurston Sylvanus Kimball

Отец ребёнка: Thurston John Osborne

Lawrence, Essex, Massachusetts
Рождение ребёнка
02.08.1869

Дочь: Clara

Отец ребёнка: Thurston John Osborne

Methuen, Essex, Massachusetts
Рождение ребёнка
10.09.1870

Дочь: Foster Tamaria E

Отец ребёнка: Thurston John Osborne

Methuen, Massachusetts
Место жительства
1870
Рождение ребёнка
1872

Сын: Thurston John O.

Отец ребёнка: Thurston John Osborne

Exeter, NH
Рождение ребёнка
?.01.1876

Дочь: Slater Lydia Frances

Отец ребёнка: Thurston John Osborne

Brentwood, Rockingham, New Hampshire, United States
Рождение ребёнка
24.02.1879

Сын: Thurston Frank Arthur

Отец ребёнка: Thurston John Osborne

Lowell, Middlesex, Massachusetts, United States
Место жительства
1880
Рождение ребёнка
08.07.1881

Дочь: Mcmorrow Mary Ellena

Отец ребёнка: Thurston John Osborne

Methuen, Essex, Massachusetts
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Conner Joseph B.

Смерть
11.09.1912
Hanson, Massachusetts
Похороны
13.09.1912
Fern Hill Cemetery, Pembroke, Massachusetts
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