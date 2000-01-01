Thurston (Dame) Lydia Amanda
Место рожденияExeter, New Hampshire
Дата рождения?.08.1835
Дата смерти11.09.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1835
Отец: Dame Sylvanus W.
Мать: Dame Mary C.
Exeter, New Hampshire
Рождение ребёнка
18.01.1859
Отец ребёнка: Thurston John Osborne
Methuen, Essex, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Margaret
Отец ребёнка: Thurston John Osborne
Massachusetts, United States
Место жительства
1860
Рождение ребёнка
25.12.1861
Сын: Thurston Sylvanus Kimball
Отец ребёнка: Thurston John Osborne
Lawrence, Essex, Massachusetts
Рождение ребёнка
02.08.1869
Дочь: Clara
Отец ребёнка: Thurston John Osborne
Methuen, Essex, Massachusetts
Рождение ребёнка
10.09.1870
Дочь: Foster Tamaria E
Отец ребёнка: Thurston John Osborne
Methuen, Massachusetts
Место жительства
1870
Рождение ребёнка
1872
Сын: Thurston John O.
Отец ребёнка: Thurston John Osborne
Exeter, NH
Рождение ребёнка
?.01.1876
Дочь: Slater Lydia Frances
Отец ребёнка: Thurston John Osborne
Brentwood, Rockingham, New Hampshire, United States
Рождение ребёнка
24.02.1879
Отец ребёнка: Thurston John Osborne
Lowell, Middlesex, Massachusetts, United States
Место жительства
1880
Рождение ребёнка
08.07.1881
Дочь: Mcmorrow Mary Ellena
Отец ребёнка: Thurston John Osborne
Methuen, Essex, Massachusetts
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Conner Joseph B.
Смерть
11.09.1912
Hanson, Massachusetts
Похороны
13.09.1912
Fern Hill Cemetery, Pembroke, Massachusetts