Босак Елена Тимофеевна
Место рожденияд.Ищенкино, Саратовская губерния
Дата рождения15.05.1917
Дата смерти01.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917
Отец: Прокопюк Тимофей
Мать: Прокопюк Наталья
д.Ищенкино, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1943
Отец ребёнка: Босак Сергей
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
02.10.1946
Отец ребёнка: Босак Сергей
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
09.06.1949
Сын: Босак Виктор
Отец ребёнка: Босак Сергей
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Босак Сергей
Смерть
01.04.1989
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Похороны
Неизвестно
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл