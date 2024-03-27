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Босак Елена Тимофеевна

Место рождения

д.Ищенкино, Саратовская губерния

Дата рождения

15.05.1917

Дата смерти

01.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917

Отец: Прокопюк Тимофей

Мать: Прокопюк Наталья

д.Ищенкино, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1943

Сын: Босак Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Босак Сергей

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
02.10.1946

Сын: Босак Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Босак Сергей

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
09.06.1949

Сын: Босак Виктор

Отец ребёнка: Босак Сергей

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босак Сергей

Смерть
01.04.1989
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Похороны
Неизвестно
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл
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