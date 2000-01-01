Шудегова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1790
Сын: Шудегов Федор
Отец ребёнка: Шудегов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шудегов Иван