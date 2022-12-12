Карлов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлов Федор Васильевич

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Место рождения

Заречье, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

27.12.1901

Дата смерти

24.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, город Ефремов, Тульская область
Место жительства
С 1947
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.03.1986
Москва, город федерального значения Москва
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