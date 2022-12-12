Карлов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1901
Дата смерти24.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1947
Место жительства
Неизвестно
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1986