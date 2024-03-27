Пашинцева (Батанова) Анна
Место рожденияд. Малетино, Каменский район Алтайский край
Дата рождения22.07.1911
Дата смерти22.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911
Отец: Батанов Григорий
Мать: Батанова Федосья
д. Малетино, Каменский район Алтайский край
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1934
Сын: Пашинцев Виктор
Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович
Россия
Рождение ребёнка
13.09.1937
Дочь: Ярославская Тамара
Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович
Россия
Рождение ребёнка
20.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович
Кемеровская обл., Россия
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович
Смерть
22.02.1986
Белгород-Днестровский, Одесская обл., Украина