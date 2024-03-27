Пашинцева (Батанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинцева (Батанова) Анна

Место рождения

д. Малетино, Каменский район Алтайский край

Дата рождения

22.07.1911

Дата смерти

22.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911

Отец: Батанов Григорий

Мать: Батанова Федосья

д. Малетино, Каменский район Алтайский край
Бракосочетание
1929

Муж: Пашинцев Василий Илларионович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Пашинцев Виктор

Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович

Россия
Рождение ребёнка
13.09.1937

Дочь: Ярославская Тамара

Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович

Россия
Рождение ребёнка
20.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович

Кемеровская обл., Россия
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Пашинцев Василий Илларионович

Смерть
22.02.1986
Белгород-Днестровский, Одесская обл., Украина
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