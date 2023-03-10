Масленников Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленников Иван Антонович

Масленников Иван Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масленников Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1898

Сын: Масленников Николай Иванович

Мать ребёнка: Масленникова Александра Селиверстовна

Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Вокопьянц Мария Ивановна

Мать ребёнка: Масленникова Александра Селиверстовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
В метрической церкви Духосошественской церкви г.Саратова за 1903 год имеется актовая запись за номером 195 о рождении у Саратовского мещанина Иоанна Антониева Масленникова и законной его жены Александ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Масленникова Александра Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Александра Селиверстовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close