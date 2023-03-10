Масленников Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Масленников Антон
Рождение ребёнка
20.07.1898
Сын: Масленников Николай Иванович
Мать ребёнка: Масленникова Александра Селиверстовна
Рождение ребёнка
06.07.1903
Дочь: Вокопьянц Мария Ивановна
Мать ребёнка: Масленникова Александра Селиверстовна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
В метрической церкви Духосошественской церкви г.Саратова за 1903 год имеется актовая запись за номером 195 о рождении у Саратовского мещанина Иоанна Антониева Масленникова и законной его жены Александ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Масленникова Александра Селиверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно