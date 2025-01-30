Тамбовцева Светлана Алексеевна 08.05.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТамбовцева Светлана Алексеевна

Тамбовцева Светлана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Артур Анатольевич

Рождение ребёнка
01.02.1990

Дочь: (Тамбовцева) ?

Отец ребёнка: Тамбовцев Артур Анатольевич

Рождение ребёнка
26.04.1993

Дочь: (Тамбовцева) Алёна Артуровна

Отец ребёнка: Тамбовцев Артур Анатольевич

Рождение ребёнка
24.06.1998

Сын: Тамбовцев Александр Артурович

Отец ребёнка: Тамбовцев Артур Анатольевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.