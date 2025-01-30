Тамбовцева Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1990
Дочь: (Тамбовцева) ?
Отец ребёнка: Тамбовцев Артур Анатольевич
Рождение ребёнка
26.04.1993
Дочь: (Тамбовцева) Алёна Артуровна
Отец ребёнка: Тамбовцев Артур Анатольевич
Рождение ребёнка
24.06.1998
Сын: Тамбовцев Александр Артурович
Отец ребёнка: Тамбовцев Артур Анатольевич