Деришев Николай Сергеевич
Место рожденияс. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
15.09.1921
Дочь: Деришева Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: - Евфросиния Дмитриевна
с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Смерть
Неизвестно