Деришев Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеришев Николай Сергеевич

Деришев Николай Сергеевич

avatar

Место рождения

с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
15.09.1921

Дочь: Деришева Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: - Евфросиния Дмитриевна

с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Евфросиния Дмитриевна

с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Евфросиния Дмитриевна

с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Евфросиния Дмитриевна

с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Евфросиния Дмитриевна

с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Евфросиния Дмитриевна

с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close