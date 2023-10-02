Иванова Айталина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Айталина Алексеевна

Иванова Айталина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1967

Отец: Тутукаров Алексей Алексеевич

Мать: Григорьева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1994

Сын: Иванов Иван Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1997

Дочь: Баишева Марианна Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.08.2000

Дочь: Иванова Вераника Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Петр Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close