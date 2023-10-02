Иванова Айталина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1967
Рождение ребёнка
01.04.1994
Сын: Иванов Иван Петрович
Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1997
Дочь: Баишева Марианна Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.08.2000
Дочь: Иванова Вераника Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Петр Иванович