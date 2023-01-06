Моломорко Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моломорко Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моломорко (Тимофеева) Феня (Федосия) Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Моломорко (Тимофеева) Феня (Федосия) Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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