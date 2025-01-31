Якущенко Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Якущенко Анна

Автор
ЕМ
Мишенина Е.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Якущенко АлександрНеизвестно г.р.
Дети
Якущенко Михаил15.08.1947 г.р.
Бурдеин (Якущенко) ВалентинаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кащенко (Якущенко) Вера

Отец ребёнка: Якущенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурнина (Якущенко) Любовь

Отец ребёнка: Якущенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якущенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якущенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдеин (Якущенко) Валентина

Отец ребёнка: Якущенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова (Якущенко) Нелля

Отец ребёнка: Якущенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якущенко Виктор

Отец ребёнка: Якущенко Александр

Рождение ребёнка
15.08.1947

Сын: Якущенко Михаил

Отец ребёнка: Якущенко Александр

Смерть
Неизвестно

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