Якущенко Анна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Якущенко АлександрНеизвестно г.р.
Дети
Якущенко Михаил15.08.1947 г.р.
Бурдеин (Якущенко) ВалентинаНеизвестно г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кащенко (Якущенко) Вера
Отец ребёнка: Якущенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурнина (Якущенко) Любовь
Отец ребёнка: Якущенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якущенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якущенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдеин (Якущенко) Валентина
Отец ребёнка: Якущенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова (Якущенко) Нелля
Отец ребёнка: Якущенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якущенко Виктор
Отец ребёнка: Якущенко Александр
Рождение ребёнка
15.08.1947
Сын: Якущенко Михаил
Отец ребёнка: Якущенко Александр
Смерть
Неизвестно