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Верхоланцев Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верхоланцев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.

Дочь: Денисова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Верхоланцева Александра Егоровна

Чуваки, Пермский муниципальный район, Пермский край
Крещение 11.10.1870, Свято-Троицкая церковь, Нижние Муллы.
Рождение ребёнка
23.04.1874

Сын: Верхоланцев Николай Петрович

Мать ребёнка: Верхоланцева Александра Егоровна

Чуваки, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхоланцева Александра Егоровна

Смерть
Неизвестно
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