Панарина (Печёнкина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Печёнкина) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

23.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Печёнкин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Панарин Семён Семёнович

Отец ребёнка: Панарин Семён Иванович

Казахская республика
Рождение ребёнка
14.03.1906

Дочь: Астанкина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Панарин Семён Иванович

село Казанка Казахская Республика
Рождение ребёнка
05.12.1914

Дочь: Абрамова Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Панарин Семён Иванович

село Казанка Володарский район Кокчетавская обл. Казахская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1924

Дочь: Панарина Любовь Семёновна

Отец ребёнка: Панарин Семён Иванович

село Казанка Казахская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найдёнова Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптинова Полина Семёновна

Отец ребёнка: Панарин Семён Иванович

с.Казанка Казахская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Семён Иванович

Казанка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
23.05.1954
Белокуриха, город Белокуриха, Алтайский край
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