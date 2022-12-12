Панарина (Печёнкина) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти23.05.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Печёнкин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Панарин Семён Иванович
Казахская республика
Рождение ребёнка
14.03.1906
Дочь: Астанкина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Панарин Семён Иванович
село Казанка Казахская Республика
Рождение ребёнка
05.12.1914
Дочь: Абрамова Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Панарин Семён Иванович
село Казанка Володарский район Кокчетавская обл. Казахская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1924
Дочь: Панарина Любовь Семёновна
Отец ребёнка: Панарин Семён Иванович
село Казанка Казахская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найдёнова Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптинова Полина Семёновна
Отец ребёнка: Панарин Семён Иванович
с.Казанка Казахская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Казанка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
23.05.1954
Белокуриха, город Белокуриха, Алтайский край