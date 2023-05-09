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Павлова Анастасия Ильинична

Место рождения

Итешево, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: Елизавета

Итешево, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пупыдова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Баграшов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Володя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Маргарита

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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