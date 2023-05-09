Павлова Анастасия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пупыдова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Баграшов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Володя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Маргарита
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно