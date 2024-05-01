Субботина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Суботина) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Суботина) Ксения Стефановна
Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Суботина) Акилина Стефановна
Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Суботина) Татьяна Стефановна
Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Суботина) Агрипина Стефановна
Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Субботин Андрон Степанович
Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Субботин Макар Степанович
Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Субботин Феодор Степанович
Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович
Смерть
После 1860