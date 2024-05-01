Субботина Екатерина 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Субботина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Стефан Ларионович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Суботина) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Суботина) Ксения Стефановна

Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Суботина) Акилина Стефановна

Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Суботина) Татьяна Стефановна

Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Суботина) Агрипина Стефановна

Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Субботин Андрон Степанович

Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Субботин Макар Степанович

Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Субботин Феодор Степанович

Отец ребёнка: Суботин Стефан Ларионович

Смерть
После 1860

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