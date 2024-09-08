Пиляева (Афанасьева) Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения25.07.1904
Дата смерти?.01.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1904
Образование
Неизвестно
Грамотная
Крещение
26.07.1904
ГАРО ф627 о278 д92 | Восприемники: Xiония Никанорова Афанасьева
Бракосочетание
Около 1926
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Фетисова (Пиляева) Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Пиляев Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пиляев Анатолий Кириллович
Отец ребёнка: Пиляев Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пиляев Николай Кириллович
Отец ребёнка: Пиляев Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Меркушина (Пиляева) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Пиляев Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
?.07.1946
Дочь: Гаврилюк (Пиляева) Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Пиляев Кирилл Петрович
Смерть
?.01.1979