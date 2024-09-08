Пиляева (Афанасьева) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиляева (Афанасьева) Прасковья Иванова

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Место рождения

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.07.1904

Дата смерти

?.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1904

Отец: Афанасьев Иван Никаноров

Мать: Афанасьева Наталья Алексеева

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Образование
Неизвестно
Грамотная
Крещение
26.07.1904
ГАРО ф627 о278 д92 | Восприемники: Xiония Никанорова Афанасьева
Бракосочетание
Около 1926

Муж: Пиляев Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Фетисова (Пиляева) Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Пиляев Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пиляев Анатолий Кириллович

Отец ребёнка: Пиляев Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Пиляев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Пиляев Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Меркушина (Пиляева) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Пиляев Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
?.07.1946

Дочь: Гаврилюк (Пиляева) Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Пиляев Кирилл Петрович

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
?.01.1979

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