Бут Любовь Федоровна 01.05.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бут Любовь Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут ? Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.1978

Сын: Бут Владимир

Отец ребёнка: не указан

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бут ? Николаевич

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