Бут Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бут ? Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1978
Сын: Бут Владимир
Отец ребёнка: не указан
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бут ? Николаевич