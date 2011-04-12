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Колпащиков Николай Климентьевич

Место рождения

Андреевка, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.01.1943

Дата смерти

12.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1943

Отец: Колпащиков Климентий

Мать: Колпащикова Феодосия

Андреевка, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпащикова (Антипина) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
01.01.1970

Дочь: Крайнова (Колпащикова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Колпащикова (Антипина) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
25.04.1972

Дочь: Нырова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Колпащикова (Антипина) Александра Яковлевна

Смерть
12.04.2011
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

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