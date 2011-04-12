Колпащиков Николай Климентьевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1943
Дата смерти12.04.2011
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1943
Отец: Колпащиков Климентий
Мать: Колпащикова Феодосия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1970
Рождение ребёнка
25.04.1972
Дочь: Нырова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Колпащикова (Антипина) Александра Яковлевна
Смерть
12.04.2011