Кочерева Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.
Дочь: Кочерева Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Кочерев Митрофан Иванович
Запись о рождении сделана в метрической книге Тихоновской церкви села Ницахи Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно