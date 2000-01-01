Новосильцева (Вырубова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцева (Вырубова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Новосильцев Иван Евграфович

Отец ребёнка: Новосильцев Евграф Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1845

Дочь: Ольга Евграфовна

Отец ребёнка: Новосильцев Евграф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Отец ребёнка: Новосильцев Евграф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Елизар Евграфович

Отец ребёнка: Новосильцев Евграф Иванович

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