Новосильцева (Вырубова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Новосильцев Иван Евграфович
Отец ребёнка: Новосильцев Евграф Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1845
Дочь: Ольга Евграфовна
Отец ребёнка: Новосильцев Евграф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосильцева Елизавета Евграфовна
Отец ребёнка: Новосильцев Евграф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Елизар Евграфович
Отец ребёнка: Новосильцев Евграф Иванович