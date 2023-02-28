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Сычев Григорий Михайлович

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Место рождения

Атиг, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

20.06.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Атиг, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1925

Дочь: Шеина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Сычева Анна Ивановна

Атиг, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычева Анна Ивановна

Смерть
20.06.1961
Дружинино, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
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