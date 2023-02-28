Сычев Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти20.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1925
Дочь: Шеина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Сычева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сычева Анна Ивановна
Смерть
20.06.1961
Дружинино, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область