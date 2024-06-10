Шаркевич Гавриил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Шаркевич Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Шаркевич Мария Васильевна
Переписные листы : Ишим (уезд), 1897 ГА в г. Тобольске, плёнка 2160734, стр. 336
Упоминание
1897
По переписи 1897 года в селе Новолоктинском помечен как в неизвестной отлучке
Место жительства
1906 ст.
Восприемник
20.07.1906 ст.
Мизоново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Крещение Марии Петровны Деревни Новолоктинской крестьянин Пётр Васильев Сморыгин и законная жена его Наталия Маркеллова, оба православные Восприемники: деревни той же Гаврииил Космич Шаркеев, крест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно