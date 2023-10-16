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(Куранова) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куранов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюлин Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
01.05.1925

Дочь: (Тюлина) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Тюлин Михаил Никифорович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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