(Куранова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куранов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1925
Дочь: (Тюлина) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Тюлин Михаил Никифорович
Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно