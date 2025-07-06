Власов Семен Львович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Власов Семен Львович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Терехово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Начатова (Власова) Анна Семёновна1856 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Терехово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Начатова (Власова) Анна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Терехово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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