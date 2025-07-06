Власов Семен Львович
мужской, родился Неизвестно, Терехово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Начатова (Власова) Анна Семёновна1856 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Терехово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Начатова (Власова) Анна Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Терехово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно