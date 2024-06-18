Ветошкина Анфиса Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветошкина Анфиса Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Михаил

Рождение ребёнка
09.08.1938

Дочь: Ветошкина Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Ветошкин Михаил

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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