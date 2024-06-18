Ветошкина Анфиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ветошкин Михаил
Рождение ребёнка
09.08.1938
Дочь: Ветошкина Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Ветошкин Михаил
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно