Прядко (Радченко) Надежда Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядко (Радченко) Надежда Иосифовна

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Место рождения

Чупаховка, Сумська область

Дата рождения

23.09.1925

Дата смерти

07.06.2008

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1925

Отец: Радченко Иосиф Пантелеевич

Мать: Радченко Евфросинья васильевна

Чупаховка, Сумська область
Рождение ребёнка
21.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прядко Иван Ефимович

Чупаховка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Чупаховка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прядко Иван Ефимович

Смерть
07.06.2008
Балаклея, Харківська область
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