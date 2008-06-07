Прядко (Радченко) Надежда Иосифовна
Место рождения
Дата рождения23.09.1925
Дата смерти07.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1925
Рождение ребёнка
21.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прядко Иван Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прядко Иван Ефимович
Смерть
07.06.2008
Балаклея, Харківська область