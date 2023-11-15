Дидорчук Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дидорчук Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Дидорчук (Заводиленко) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дидорчук Богдан Дмитриевич
Мать ребёнка: Дидорчук (Заводиленко) Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно