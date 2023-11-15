Дидорчук Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дидорчук Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидорчук Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Дидорчук (Заводиленко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидорчук Богдан Дмитриевич

Мать ребёнка: Дидорчук (Заводиленко) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дидорчук (Заводиленко) Ольга Ивановна

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