Овчинникова Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1981
Сын: Овчинников Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Вахрамеевич
Рождение ребёнка
23.12.1983
Дочь: Чупахина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Вахрамеевич
Рождение ребёнка
14.04.1990
Дочь: Егорова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Вахрамеевич
Бракосочетание
Неизвестно