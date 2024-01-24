Овчинникова Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Людмила Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1981

Сын: Овчинников Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Вахрамеевич

Рождение ребёнка
23.12.1983

Дочь: Чупахина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Вахрамеевич

Рождение ребёнка
14.04.1990

Дочь: Егорова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Вахрамеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Михаил Вахрамеевич

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