Мантусов Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Самара, Самарская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1994