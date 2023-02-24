Мантусов Виталий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мантусов Виталий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самарская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1994
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