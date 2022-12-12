Смирнов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Сергей Петрович

Смирнов Сергей Петрович

avatar

Место рождения

Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Смирнов Пётр Матвеевич

Мать: Ирина Филипповна

Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Смирнова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Агриппина Герасимовна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Смирнов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Агриппина Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Смирнова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Агриппина Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Смирнова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Агриппина Герасимовна

Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Герасимовна

Смерть
1918
Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close