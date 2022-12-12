Смирнов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Смирнов Пётр Матвеевич
Мать: Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Смирнова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Агриппина Герасимовна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Смирнов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Агриппина Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Смирнова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Агриппина Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Смирнова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Агриппина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Герасимовна
Смерть
1918