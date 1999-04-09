Kacen (Kacenellenbogen) (Camenzind) Friedel 26.10.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kacen (Kacenellenbogen) (Camenzind) Friedel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1915

Дата смерти

09.04.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kacen (Kacenellenbogen) Nachman

Бракосочетание
15.09.1949

Муж: Kacen (Kacenellenbogen) Nachman

Смерть
09.04.1999

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