Kacen (Kacenellenbogen) (Camenzind) Friedel
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1915
Дата смерти09.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kacen (Kacenellenbogen) Nachman
Бракосочетание
15.09.1949
Смерть
09.04.1999