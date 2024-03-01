Орлов Емельян Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти03.10.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Орлова Анна Емельянова
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Орлова Мария Емельянова
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Орлов Иван Емельянов
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Никифорова
Смерть
03.10.1881