Орлов Емельян Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Емельян Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

03.10.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Орлов Агафон Емельянов

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Орлов Ермолай Емельянов

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Орлова Анна Емельянова

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Орлова Мария Емельянова

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Орлов Иван Емельянов

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Никифорова

Смерть
03.10.1881
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