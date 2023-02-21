Дивова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1581
Сын: Дивов Василий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Дивов Варфоломей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Дивов Варфоломей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Семен Варфоломеевич
Отец ребёнка: Дивов Варфоломей Константинович
Смерть
Неизвестно