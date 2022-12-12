Дружинин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1924
Дата смерти31.01.1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
31.01.1864
Рождение
20.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана