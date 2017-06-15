Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимир

Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1974

Дата смерти

15.06.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1974

Отец: Виктор

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
30.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наташа

Смерть
15.06.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close