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Владимир
Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.1974
Дата смерти
15.06.2017
Пол
Мужской
Отец
Виктор
Мать
Валентина
1951 г.р.
Дети
Скрыто настройками приватности
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1974
Отец:
Виктор
Мать:
Валентина
Рождение ребёнка
30.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка:
Наташа
Смерть
15.06.2017
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