Евтеев Владимир Степанович 02.03.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евтеев Владимир Степанович

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 02.03.1935, Москва, город федерального значения Москва

умер 24.07.2008, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Евтеев Степан Алексеевич09.08.1911 г.р.
Мать
Евтеева (Дозорова) Антонина Васильевна21.01.1912 г.р.
Супруги
Наливайко (Вишневская) Наталия Георгиевна14.10.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1935

Отец: Евтеев Степан Алексеевич

Мать: Евтеева (Дозорова) Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наливайко (Вишневская) Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
01.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наливайко (Вишневская) Наталия Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
24.07.2008
Москва, город федерального значения Москва

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