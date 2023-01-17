Евтеев Владимир Степанович
мужской, родился 02.03.1935, Москва, город федерального значения Москва
умер 24.07.2008, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЕвтеев Степан Алексеевич09.08.1911 г.р.
МатьЕвтеева (Дозорова) Антонина Васильевна21.01.1912 г.р.
Супруги
Наливайко (Вишневская) Наталия Георгиевна14.10.1937 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наливайко (Вишневская) Наталия Георгиевна
Смерть
24.07.2008