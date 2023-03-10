Солодовников (Неизвестно) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников (Неизвестно) Александра Ивановна

Солодовников (Неизвестно) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Победимов (Солодовников) Зинаида Харитоновна

Отец ребёнка: Солодовников Харитон Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: (Солодовников) Ефросиния Харитоновна

Отец ребёнка: Солодовников Харитон Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Харитон Фокеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
10.07.1902

Дочь: (Солодовников) Гулита Харитоновна

Отец ребёнка: Солодовников Харитон Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.