Солодовников (Неизвестно) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Победимов (Солодовников) Зинаида Харитоновна
Отец ребёнка: Солодовников Харитон Фокеевич
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: (Солодовников) Ефросиния Харитоновна
Отец ребёнка: Солодовников Харитон Фокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
10.07.1902
Дочь: (Солодовников) Гулита Харитоновна
Отец ребёнка: Солодовников Харитон Фокеевич
МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно