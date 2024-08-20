Белкина (Огаркова) Агриппина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Огаркова) Агриппина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Огарков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Андрей

Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов

Рождение ребёнка
14.12.1895

Сын: Белкин Петр Федорович

Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов

МК 1895
Рождение ребёнка
1901

Сын: Белкин Никифор

Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов

Рождение ребёнка
27.10.1902

Сын: Белкин Ефим Федорович

Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов

Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Белкин Семен Федоров

Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов

237-227-1923 45об-46 №119 Воспреемник Павел Димитриев Белкин
Рождение ребёнка
02.11.1907

Сын: Белкин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов

237-227-1925 60об-61 №205
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: (Белкин) ?

Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Белкина) ?

Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов

Смерть
Неизвестно

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