Белкина (Огаркова) Агриппина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Огарков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белкин Андрей
Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов
Рождение ребёнка
14.12.1895
Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов
МК 1895
Рождение ребёнка
1901
Сын: Белкин Никифор
Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов
Рождение ребёнка
27.10.1902
Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов
Рождение ребёнка
19.08.1905
Сын: Белкин Семен Федоров
Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов
237-227-1923 45об-46 №119 Воспреемник Павел Димитриев Белкин
Рождение ребёнка
02.11.1907
Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов
237-227-1925 60об-61 №205
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: (Белкин) ?
Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Белкина) ?
Отец ребёнка: Белкин Федор Анисимов
Смерть
Неизвестно