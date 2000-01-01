(Сгибнева) Елизавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сгибнева) Елизавета Максимовна

(Сгибнева) Елизавета Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1898

Отец: Сгибнев Максим Фёдорович

Мать: Сгибнева Агриппина Спиридонова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close