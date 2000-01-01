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(Сгибнева) Елизавета Максимовна
(Сгибнева) Елизавета Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1898
Пол
Женский
Отец
Сгибнев Максим Фёдорович
1850 г.р.
Мать
Сгибнева (Дубинкина) Агриппина Спиридонова
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1898
Отец:
Сгибнев Максим Фёдорович
Мать:
Сгибнева Агриппина Спиридонова
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