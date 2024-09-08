Давыдов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Тимофей Иванович

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

06.02.1901

Дата смерти

21.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1901

Отец: Давыдов Иван Леонтиевич

Мать: (Евдокимова) Екатерина Дмитриевна

Метрическая книга за 1901 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.110, лист 100) | Запись № 9 | родился 24 января (крещен 28 января) | Тимофей | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдо... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

Крещение
10.02.1901
Рождение ребёнка
?.04.1920

Дочь: (Давыдова) Тамара Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

Источник: http://donetsk-oblast.com.ua/north_east_people/1920.04.htm
Рождение ребёнка
1925

Сын: Давыдов Кесарь Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

г.р. 1925 (Источник: Книга памяти. Пермская область. Том 4, стр. 25) | г.р. 1925 (Источник: Донесения о безвозвратных потерях. ЦАМО. Ф.58.Оп.977525.Д.248. 1952.11.12. № 70023. Источник 4 Гв. танк. Арм... Показать все
Смерть
21.10.1966
похоронен Пермский край, ш. Юбилейная

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