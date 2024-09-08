Давыдов Тимофей Иванович
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения06.02.1901
Дата смерти21.10.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1901
Метрическая книга за 1901 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.110, лист 100) | Запись № 9 | родился 24 января (крещен 28 января) | Тимофей | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдо... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
Крещение
10.02.1901
Рождение ребёнка
?.04.1920
Дочь: (Давыдова) Тамара Тимофеевна
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
Источник: http://donetsk-oblast.com.ua/north_east_people/1920.04.htm
Рождение ребёнка
1925
Сын: Давыдов Кесарь Тимофеевич
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
г.р. 1925 (Источник: Книга памяти. Пермская область. Том 4, стр. 25) | г.р. 1925 (Источник: Донесения о безвозвратных потерях. ЦАМО. Ф.58.Оп.977525.Д.248. 1952.11.12. № 70023. Источник 4 Гв. танк. Арм... Показать все
Смерть
21.10.1966
похоронен Пермский край, ш. Юбилейная