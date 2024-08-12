Логинов Федор Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логинов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Логинова (--) Софья Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1905
Сын: Логинов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Логинова (--) Софья Феоктистовна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
22.07.1906
Мать ребёнка: Логинова (--) Софья Феоктистовна
Смерть
Неизвестно