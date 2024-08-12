Логинов Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Федор Степанович

Логинов Федор Степанович

Место рождения

Новоархангельское, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Степан

Мать: не указана

Новоархангельское, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Логинова (--) Софья Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова (--) Софья Феоктистовна

Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Логинов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Логинова (--) Софья Феоктистовна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
22.07.1906

Сын: Логинов Борис Федорович

Мать ребёнка: Логинова (--) Софья Феоктистовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.