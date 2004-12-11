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Мягкоступов Павел Иванович

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

15.05.1933

Дата смерти

11.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1933

Отец: Мягкоступов Иван Меркелович

Мать: Мягкоступова Фиона Авраамовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
С 1951 по 1956
Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
тракторист
Бракосочетание
29.07.1955

Жена: Мягкоступова Нина Ивановна

Ольговка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.08.1956

Сын: Мягкоступов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Мягкоступова Нина Ивановна

Андреево-Зорино, Миколаївська область
Смерть
11.12.2004
Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область
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