Мягкоступов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения15.05.1933
Дата смерти11.12.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1933
Работа или профессия
С 1951 по 1956
Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
тракторист
Бракосочетание
29.07.1955
Ольговка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.08.1956
Сын: Мягкоступов Сергей Павлович
Мать ребёнка: Мягкоступова Нина Ивановна
Андреево-Зорино, Миколаївська область
Смерть
11.12.2004
Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область