Леденцов Христофор Семёнович
Место рождения
Дата рождения05.08.1842
Дата смерти13.04.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1860 по 1862
Место жительства
С 1862
Место жительства
С 1905 по 1907
г. Женева, Швейцария
Место жительства
По 1905
Смерть
13.04.1907
г. Женева, Швейцария