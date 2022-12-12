Леденцов Христофор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцов Христофор Семёнович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

05.08.1842

Дата смерти

13.04.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1860 по 1862
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1862
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1905 по 1907
г. Женева, Швейцария
Место жительства
По 1905
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.04.1907
г. Женева, Швейцария
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