Минина Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в метриках: Измайлово село, Рождества Христова церковь.
Рождение ребёнка
25.05.1872 ст.

Дочь: Минина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Минин Николай Иванович

Метрика о рождении: МОСКВА. ИВАНОВСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СОРОКОСВЯТСКАЯ У НОВОСПАССКОГО Монастыря. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №38, стр. 360. Живущие в доме Богатырева.
Рождение ребёнка
29.09.1873

Сын: Минин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Минин Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: МОСКВА. ИВАНОВСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СОРОКОСВЯТСКАЯ У НОВОСПАССКОГО Монастыря. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №40, стр. 208 Живущие в доме Богатырева.
Рождение ребёнка
13.07.1876

Сын: Минин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Минин Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: Сретенский сорок. Церковь Покровская в Красном селе. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №823, стр. 188. Живущие в доме Фирсова.
Рождение ребёнка
30.09.1878 ст.

Дочь: Минина Праскева Николаевна

Отец ребёнка: Минин Николай Иванович

Метрика о рождении: Москва. Сретенский сорок. Церковь Покровская при Покровской общине сестер милосердия. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №807, стр. 168. Живущими в доме Собчакова.
Рождение ребёнка
05.05.1882

Дочь: Балашова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Минин Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: Сретенский сорок. Церковь Покровская при Покровской общине сестер милосердия. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №89, стр. 264 Живущие в доме Собчакова.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Минин Николай Иванович

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Упоминается в метриках: Измайлово село, Рождества Христова церковь.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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