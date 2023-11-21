Минина Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Упоминается в метриках: Измайлово село, Рождества Христова церковь.
Рождение ребёнка
25.05.1872 ст.
Дочь: Минина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Минин Николай Иванович
Метрика о рождении: МОСКВА. ИВАНОВСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СОРОКОСВЯТСКАЯ У НОВОСПАССКОГО Монастыря. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №38, стр. 360. Живущие в доме Богатырева.
Рождение ребёнка
29.09.1873
Сын: Минин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Минин Николай Иванович
Метрика о рождении: МОСКВА. ИВАНОВСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СОРОКОСВЯТСКАЯ У НОВОСПАССКОГО Монастыря. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №40, стр. 208 Живущие в доме Богатырева.
Рождение ребёнка
13.07.1876
Сын: Минин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Минин Николай Иванович
Метрика о рождении: Сретенский сорок. Церковь Покровская в Красном селе. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №823, стр. 188. Живущие в доме Фирсова.
Рождение ребёнка
30.09.1878 ст.
Дочь: Минина Праскева Николаевна
Отец ребёнка: Минин Николай Иванович
Метрика о рождении: Москва. Сретенский сорок. Церковь Покровская при Покровской общине сестер милосердия. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №807, стр. 168. Живущими в доме Собчакова.
Рождение ребёнка
05.05.1882
Дочь: Балашова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Минин Николай Иванович
Метрика о рождении: Сретенский сорок. Церковь Покровская при Покровской общине сестер милосердия. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №89, стр. 264 Живущие в доме Собчакова.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Минин Николай Иванович
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Упоминается в метриках: Измайлово село, Рождества Христова церковь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно