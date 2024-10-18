Шаламова (Осипова) Матрона Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Осипова) Матрона Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаламова Наталия Георгиева

Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаламов Дмитрий Георгиев

Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович

Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Шаламов Арсений Георгиев

Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шаламова Евфимия Георгиева(Егорова)

Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шаламов Иван (Иоанн) Георгиевич

Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шаламова Дарья Георгиева

Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович

Рождение ребёнка
21.11.1901

Сын: Шаламов Григорий Георгиев

Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович

Рождение ребёнка
23.02.1903

Дочь: Шаламова Евдокиа Георгиева

Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович

Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: Шаламова Анисья Георгиева

Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович

Рождение ребёнка
17.01.1911

Дочь: Шаламова Мария Георгиева

Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович

Смерть
Неизвестно

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