Шаламова (Осипова) Матрона Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаламова Наталия Георгиева
Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович
Рождение ребёнка
26.02.1891
Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шаламова Евфимия Георгиева(Егорова)
Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шаламов Иван (Иоанн) Георгиевич
Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шаламова Дарья Георгиева
Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович
Рождение ребёнка
21.11.1901
Сын: Шаламов Григорий Георгиев
Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович
Рождение ребёнка
23.02.1903
Дочь: Шаламова Евдокиа Георгиева
Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: Шаламова Анисья Георгиева
Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович
Рождение ребёнка
17.01.1911
Дочь: Шаламова Мария Георгиева
Отец ребёнка: Шаламов Георгий Павлович
Смерть
Неизвестно