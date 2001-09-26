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Митин Василий Иванович

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Место рождения

Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

07.08.1930

Дата смерти

26.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.08.1957

Сын: Митин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Митина Александра Никифоровна

Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.10.1958

Сын: Митин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Митина Александра Никифоровна

Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.10.1961

Дочь: Борисенкова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Митина Александра Никифоровна

Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
26.09.2001
Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область
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