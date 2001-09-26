Митин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.08.1930
Дата смерти26.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1957
Мать ребёнка: Митина Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
14.10.1958
Мать ребёнка: Митина Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
28.10.1961
Дочь: Борисенкова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Митина Александра Никифоровна
Смерть
26.09.2001