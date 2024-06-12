Мясникович Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникович София (Соня) Гавриловна
Отец ребёнка: Мясникович Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясникович Анатолий Гаврилович
Отец ребёнка: Мясникович Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясникович Игорь Гаврилович
Отец ребёнка: Мясникович Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясникович Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Мясникович Гаврил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно