Мясникович Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мясникович Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникович София (Соня) Гавриловна

Отец ребёнка: Мясникович Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясникович Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Мясникович Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясникович Игорь Гаврилович

Отец ребёнка: Мясникович Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясникович Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Мясникович Гаврил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясникович Гаврил Григорьевич

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